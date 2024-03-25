В ГД готовят поправки об обязанности охранять с оружием торговые центры

Депутаты Госдумы прорабатывают изменения в закон, которые обяжут частные охранные организации (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности, к которым в том числе относятся торговые центры. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Считаю правильным - изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. ("Крокус" и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию). Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, "нет ничего странного, что Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны" "Крокус сити холла".

"Действительно, по закону частные охранные организации сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие", - подчеркнул Хинштейн.

При этом, по его словам, у ООО "ЧОП "Крокус Профи", которая охраняла "Крокус сити холл", такое оружие есть.