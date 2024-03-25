МИД РФ выразил демарш США

Российская сторона выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. ТАСС

В дипведомстве указали, что таким образом Вашингтон пытается сократить площадь находящегося в ведении мирового сообщества морского пространства и приобрести дополнительные участки шельфа — около 1 млн кв. м — для своих нужд. RT на русском

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике. Газета.Ru