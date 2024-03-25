МИД РФ выразил демарш США

Российская сторона выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что в период с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) проходит сессия совета Международного органа по морскому дну, призванного, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, регулировать деятельность государств в глубоководном районе морского дна в пространствах, не подпадающих под действие национальной юрисдикции прибрежных государств.

"В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана, - указали в МИД РФ. - Ранее американской стороне был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии".

В министерстве пояснили, что своими действиями США пытаются в одностороннем порядке сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования.