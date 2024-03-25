Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады

Виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не заслуживают пощады. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Вечерняя Москва

"Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание - они не заслуживают пощады", — сказал председатель правительства. ТАСС

«Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. Но и наша прямая обязанность — сделать все возможное для их благополучия, для развития России», — подчеркнул Мишустин. RT на русском