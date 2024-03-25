Всех, кто платил и содействовал террористам, устроившим массовое убийство в «Крокус Сити Холле», нужно уничтожить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. ТАСС

«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — написал он в Telegram. RT на русском

Ранее Медведев сообщил, что РФ отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Ura.Ru