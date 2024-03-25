В МИД РФ сообщили о возможном усилении контроля за притоком мигрантов

Контроль за притоком мигрантов по линии правительственных структур может быть усилен после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. Российская газета

При этом отмечается, что приток мигрантов существует как отдельная от терроризма тема и рассматривается в правительстве в течение последних лет. По словам источника РИА, речь идет о придании процессу большей организованности, а также о повышении контроля за соблюдением приезжими российского миграционного законодательства. Lenta.ru

Ранее Басманный суд арестовал четырех террористов по делу о нападении на «Крокус Сити Холл», все они граждане Таджикистана. Говорит Москва