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РИА Новости: в РФ могут ужесточить контроль над мигрантами после теракта

Контроль за притоком мигрантов по линии правительственных структур может быть усилен после теракта в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. Российская газета

При этом отмечается, что приток мигрантов существует как отдельная от терроризма тема и рассматривается в правительстве в течение последних лет. По словам источника РИА, речь идет о придании процессу большей организованности, а также о повышении контроля за соблюдением приезжими российского миграционного законодательства. Lenta.ru

Ранее Басманный суд арестовал четырех террористов по делу о нападении на «Крокус Сити Холл», все они граждане Таджикистана. Говорит Москва

В МИД РФ сообщили о возможном усилении контроля за притоком мигрантов
© РИА Новости
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