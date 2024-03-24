Путин: Запад все и всегда разворачивает в своих интересах

Западные страны все и всегда разворачивают в своих собственных интересах, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Москва должна это учитывать и делать то, что соответствует интересам государства, пишет РИА «Новости».

Глава государства заметил, что действия и высказывания западных лидеров в контексте ситуации в Югославии в 1999 году позволяют сделать вывод: «западные контрагенты всегда все разворачивают исключительно в свою пользу и все трактуют в свою пользу».

Российский лидер подчеркнул, что власти государства должны, напротив, делать так, чтобы это соответствовало интересам России

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Напомним, что в 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами и сербскими силовиками привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

США и их союзники предприняли военную операцию без одобрения Совбеза ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии. В результате их действий погибли 2,5 тыс. человек.