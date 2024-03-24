В МИД РФ заявили, что НАТО не смыть позор военных преступлений

НАТО никогда не сможет смыть позор военных преступлений, никто уже не верит в демагогию альянса о защите демократии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с 25-летием начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии.

"Альянсу никогда не смыть позор военных преступлений. В его демагогию о защите свободы и демократии уже никто не верит", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что у США и остальных натовцев нет ни малейшего права рассуждать о внедрении некоего нового порядка, основанного на правилах, так как любые их усилия по выстраиванию некой общемировой архитектуры безопасности "по определению злонамеренны и токсичны, нацелены исключительно на обеспечение неоколониальной гегемонии Запада".