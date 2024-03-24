В Госдуме захотели ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов на территорию России на время проведения спецоперации. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что в сложившейся ситуации нет необходимого времени, чтобы разбираться, с какими намерениями и целями люди въезжают в Россию.
«Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию», — заявил Шеремет.
По словам депутата, иностранные лица являются угрозой в первую очередь для себя, так как попадают в поле зрения спецслужб Запада «для создания в России условий осуществления террористических актов».
Парламентарий также подчеркнул, что с уважением относится к приезжающим в Россию жителям других государств.
До этого пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила, что никто из четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области, не является гражданином России.
«Все они являются иностранными гражданами», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.