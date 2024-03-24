Лавров заявил о готовности России вести честный диалог с Западом

Москва готова разговаривать с Западом только по-честному и с гарантией полного учета интересов страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Интервью министра для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии, опубликовано на сайте дипведомства.

Лавров отметил, что вывод, который сделал российский лидер Владимир Путин в недавнем интервью о том, что Россия перестала верить Западу — выстраданный.

«Несмотря на все, мы по-прежнему готовы разговаривать, но по-честному, без жульничества, с гарантией и на основе сложившихся реалий и полного учета наших законных интересов, которые мы сформулировали», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что западные страны желают поражения России и одержимы этой идеей. По его мнению, это желание доказывают слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину.