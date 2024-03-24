Медведев назвал всех причастных к теракту в «Крокусе» «легальной и главной целью»

Россия отомстит за каждую жертву террористов в «Крокус Сити Холле». Все причастные к террористической резне отныне стали легальной и главной целью. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

В Telegram-канале Медведев отметил, что все безвинно убиенные достойны Царствия Небесного и пообещал, что Россия отомстит за каждую жертву теракта.

«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки», — написал Медведев.

Воскресенье, 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Количество жертв при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» превысило 140 человек, еще 154 пострадали.

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

В МВД заявили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.

На Западе заявили о причастности к теракту ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В Госдуме считают, что главной заинтересованной стороной могла быть Украина и ее покровители.