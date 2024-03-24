Посол России заявил, что только работа сообща поможет одолеть терроризм

Только работа сообща позволит добиться результатов в борьбе с терроризмом, США не удастся отсидеться в стороне. Об этом заявил ТАСС в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Нынешняя ситуация показала еще один очень важный момент. О том, что отсидеться в стороне, как это пытаются сделать американцы, и сказать, что терроризм к ним не придет, что они создают какие-то островки благополучия - все это, как говорят, вилами на воде писано", - сказал он.

"Только работа сообща может позволить добиться реальных результатов", - подчеркнул дипломат.