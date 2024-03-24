Антонов: теракты и гибридная война Запада не заставят Россию изменить курс

Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию поменять курс, изменить свою внешнюю политику. Это подчеркнул в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию Вашингтона на трагедию в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл".

"То есть, я хочу сказать, никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, - ничего не произойдет", - заявил дипломат. "<...> Такие удары из-за угла <...> не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу", - отметил Антонов, имея в виду теракт в Красногорске.

Антонов направил ноту США в связи с недостаточными мерами безопасности на выборах