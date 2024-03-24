В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Ограничить въезд в РФ мигрантов на время боевых действий с Украиной предложил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что это поможет властям защитить внутреннюю безопасность страны, так как пересекающие границу иностранные лица, к сожалению, часто представляют угрозу не только для окружающих, но и для самих себя. Шеремет считает, что они автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб, которые, по его словам, заинтересованы в осуществлении в РФ террористических актов и дестабилизации обстановки.

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Депутат добавил, что уважает представителей чужих стран, которые едут в РФ с благими намерениями, однако некоторых из них могут использовать, чтобы навредить российским гражданам.

Он пояснил, что у властей нет времени разбираться, с какими конкретно намерениями въезжают в РФ люди из разных стран, так как все силы и средства брошены на защиту границ РФ и проведение специальной военной операции.