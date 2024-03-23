Эрдоган в беседе с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В канцелярии отметили, что Эрдоган «самым резким образом осудил этот подлый террористический акт», совершенный против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу.

В ходе беседы глава Турции также заявил, что нападение продемонстрировало необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе.

Эрдоган констатировал, что Анкара готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом во всех его видах и проявлениях.

Ранее глава Турции на предвыборном митинге в столице страны сообщил, что решительным образом осуждает отвратительное нападение на невинных граждан.