Путин сравнил террористов из «Крокуса» с нацистами

Террористы в «Крокус Сити Холле» хладнокровно шли убивать и расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты. Об этом Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам.

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«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что террористы задумали устроить «показательную казнь, кровавую акцию устрашения».