Путин: Россия установит и покарает каждого, кто стоит за терактом в «Крокусе»

Россия установит и покарает каждого, кто стоит за исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», кто бы ни были эти люди, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.

«Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял, повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — заявил глава государства.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Боррель и фон дер Ляйен отреагировали на теракт в «Крокусе»

По данным, которые опубликовал Следственный комитет, число жертв нападения сейчас составляет 115.