Доступ в Госдуму ограничат после теракта в «Крокусе»

Доступ в здания Госдумы решили временно ограничить после теракта в «Крокусе». Об этом со ссылкой на источники на Охотном ряду сообщает газета «Ведомости».

© Lenta.ru

Все заказанные разовые пропуска и заявки на проход в помещения организованных групп, а также заявки на проезд автомобилей будут аннулированы. Соответствующие ограничения будут действовать с 25 марта до принятия отдельного решения. Кроме того, проведение парламентских слушаний, круглых столов и прочих мероприятий также будет ограничено.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, о возможном обращении президента России Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске сообщат отдельно.

Ранее стало известно об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Представители Российского футбольного союза (РФС) заявили, что стороны смогут провести встречу в другой период времени. 23 марта бюро исполкома РФС приняло решение о переносе на резервные даты матчей текущего тура всех соревнований, которые проводятся под эгидой организации.