МИД РФ: хуситы пообещали не атаковать российские суда в Красном море

Представители йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) в контактах с Россией заверяют, что не намерены атаковать российские суда, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, РФ регулярно поддерживает контакты с хуситами.

"Они, конечно, заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов быть не может", - сказал дипломат.

Йеменские хуситы регулярно атакуют в Красном море иностранные суда, в частности американские, в рамках противостояния с Израилем, который ведет военные действия в Палестине.

Хуситы атаковали коммерческое судно США в Красном море

Также члены группировки нанесли удар по четырем подводным кабелям, связывающим Европу и Азию, что привело к сбоям в работе интернет-связи.

СМИ писали, что спрос на грузовые перевозки по железным дорогам России резко вырос после атак йеменских хуситов на суда в Красном море.