Кадыров: бойцы "Ахмата" помогли задержать террористов из "Крокуса"

Дислоцирующиеся в Брянской области, на границе с Украиной, бойцы полка "Ахмат-Россия" участвовали в задержании четверых террористов, напавших на концертный зал "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, ночью "ахматовцы" совместно со спецназом ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа прочесывали лес в поисках террористов.

"С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски", - заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что белорусские спецслужбы также помогли России не дать террористам уйти через границу.

Стало известно о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл»

Спецслужбы сообщали, что задержаны 11 человек, причастных к теракту в "Крокусе", в том числе четверо исполнителей. Последних обезвредили в Брянской области, откуда они планировали попасть на территорию Украины, сообщала ФСБ.

По последним данным, жертвами стрельбы и пожара в концертном зале стали более ста человек.