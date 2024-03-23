В Госдуме назвали Украину заинтересованной в теракте в «Крокусе»

Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.

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«В этом нет ничего удивительного, потому что, естественно, главным заинтересованным скорее всего могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь», — сказал депутат.

Он отметил, что если информация об украинском следе в теракте подтвердится, то должен последовать внятный ответ на поле боя.