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Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в "Крокусе"

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

По данным агентства, Бортников также сообщил Путину о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в комплексе.

Напомним, что теракт в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта. Группа террористов выскочила из машины, расстреляла охранников у входа в здание, затем устроила стрельбу в холле и в концертном зале.

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Пострадали свыше 120 человек, 107 из них госпитализированы. Им уже оказана необходимая медицинская помощь. Точное количество погибших устанавливается.

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