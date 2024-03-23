Захарова поблагодарила генсека ООН за корректировку заявления о теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за корректировку позиции по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова возмутилась реакцией офиса Гутерриша на сообщения о теракте в «Крокусе».

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» — отметила она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.