Кадыров: Меры против террористов должны быть жесткими и суровыми

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате в здании "Крокус Сити Холл" в Подмосковном Красногорске. В своем Telegram-канале он резко осудил акты насилия против мирных граждан и призвал жестоко покарать террористов.

"Этот трагический инцидент причинил невосполнимую утрату и боль многим людям, и мы разделяем ваше горе и скорбь в этот тяжелый момент. Вместе с тем я решительно осуждаю подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма", - отметил глава Чечни.

Террористов Кадыров назвал трусами и ничтожествами, которые могут проявить себя только перед беззащитными людьми, женщинами и детьми.

По словам главы республики, силовики в любом случае найдут и накажут всех причастных к организации теракта.

Ранее сообщалось, что стрельбу начала группа вооруженных людей перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле". В помещении начался пожар, часть здания охвачена огнем. По предварительным данным в результате теракта есть погибшие и пострадавшие. Силовые ведомства принимают меры.