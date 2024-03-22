МИД России прокомментировал стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Все мировое сообщество обязано осудить преступление, совершенное в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала стрельбу в «Крокус Сити Холле». По ее словам, в МИД РФ поступают звонки из разных стран от простых граждан с выражением соболезнований. Люди осуждают «кровавый теракт, происходящий на глазах всего человечества», отметила она. Захарова добавила, что все силы брошены на спасение людей.