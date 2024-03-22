Небензя: Французские солдаты сразу попадут в прицелы ВС России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обрисовал нерадостные перспективы для французской армии в случае введения ее соединений в зону украинского конфликта. По словам дипломата, они сразу станут легитимной и даже приоритетной целью как посягающие на территориальную целостность РФ.

Так Небензя прокомментировал возможную отправку в помощь Киеву войск НАТО и Евросоюза, которую неоднократно анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Согласно источникам директора СВР Сергея Нарышкина, Париж действительно готовит порядка двух тысяч бойцов для направления на Украину.

Аналогичную позицию ранее озвучивал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, войска Парижа не сделают погоды на фронте, и там «никто уже не отличит французов от украинцев». Что касается упомянутых Макроном ядерных боеголовок Франции, то депутат заверил, что Москва располагает всем необходимым для их обезвреживания.