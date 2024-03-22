Захарова прокомментировала цель ЕС нарастить закупки оружия

Цель Европейского союза нарастить закупки оружия на территории стран Европы к 2030 году свидетельствует о планах начать зарабатывать на войнах по примеру США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об итогах саммита Евросоюза 21-22 марта.

"Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС по примеру США начать зарабатывать на войнах. Сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано европейскими вооружениями, можно только догадываться", - указала дипломат.