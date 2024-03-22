Небензя прокомментировал взаимодействие Украины и Запада в конфликте

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Украина движется к военному поражению, несмотря на помощь Запада, передает ТАСС.

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По словам дипломата, страны запада призывают Киев бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев.

Также он заявил, что масштабы участия стран НАТО на Украине шире, чем это представляют в США и Европе.

«Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», — сказал он.

До этого Небензя посоветовал США «разглядеть бревно в своем глазу» в виде бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии прежде, чем обвинять РФ в украинском конфликте. На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа российский дипломат обвинил Вашингтон в регулярном блокировании резолюций Совбеза с призывом к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве.

Ранее Небензя говорил, что сообщения о возможной отправке войск Североатлантического договора на Украину являются тревожными сигналами.