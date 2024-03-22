Политолог обозначил страх США перед Россией

США боятся, что Россия обрушит американский рынок нефти. Так прокомментировал приезд в Киев главы военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр политолог Сергей Маркелов, передает «Абзац».

Напомним, что Бауэр прибыл на Украину 21 марта. Целью его поездки является выступление на местной конференции по безопасности.

По мнению Маркелова, на ней он, в том числе, напомнит Киеву о «красных флажках», одним из которых являются удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

«Когда Украина начала долбить по российским энергообъектам, американцы посчитали, что будет дальше. Будет еще один прилет по какому-нибудь НПЗ – в ответ Россия максимально включит свое мировое влияние и раздолбит весь американский рынок нефтепродуктов и энергоресурсов за счет жесткого искусственного управления ценами на энергоносители в сторону их повышения», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, поскольку это может спровоцировать рост цен на нефть. Позже в Киеве подтвердили эту информацию.