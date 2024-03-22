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Политолог обозначил страх США перед Россией

США боятся, что Россия обрушит американский рынок нефти. Так прокомментировал приезд в Киев главы военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр политолог Сергей Маркелов, передает «Абзац».

Политолог обозначил страх США перед Россией
© globallookpress.com

Напомним, что Бауэр прибыл на Украину 21 марта. Целью его поездки является выступление на местной конференции по безопасности.

По мнению Маркелова, на ней он, в том числе, напомнит Киеву о «красных флажках», одним из которых являются удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

«Когда Украина начала долбить по российским энергообъектам, американцы посчитали, что будет дальше. Будет еще один прилет по какому-нибудь НПЗ – в ответ Россия максимально включит свое мировое влияние и раздолбит весь американский рынок нефтепродуктов и энергоресурсов за счет жесткого искусственного управления ценами на энергоносители в сторону их повышения», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, поскольку это может спровоцировать рост цен на нефть. Позже в Киеве подтвердили эту информацию.

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