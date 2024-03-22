Франции и ее президенту Эммануэлю Макрону, которые допускают отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя. «Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти», — подчеркнул он. RT на русском

По его словам, безответственная риторика Запада угрожает перевести украинский конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу. ТАСС

Небензя подчеркнул, что ВС Украины уже давно не воюют собственным оружием, а выживают лишь за счет поставок из стран НАТО. Lenta.ru