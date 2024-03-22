Небензя заявил о выполнении цели СВО по демилитаризации Украины

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины уже выполнена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время заседания Совета безопасности ООН. Свои слова Небензя объяснил тем, что ВСУ «уже не воюют своим оружием».

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», — заявил он.

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Ранее Небензя заявил, что США используют боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в своих целях.