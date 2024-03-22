Пушилин продлил срок упразднения МИД ДНР до конца июня

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ, согласно которому министерство иностранных дел региона должно быть упразднено до 30 июня вместо 31 марта 2024 года. Документ опубликован на официальном сайте главы ДНР.

Как следует из документа, изменения вносятся в указ врио главы республики от 29 июня 2023 года, определяющий порядок ликвидации ведомства.

Новая структура исполнительных органов ДНР была утверждена в апреле 2023 года, из нее исключили региональный МИД, но добавили представительство республики в Москве. После этого Пушилин поручил создать ликвидационную комиссию министерства иностранных дел из служащих ведомства.