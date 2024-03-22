Путин назвал недопустимой бомбежку Югославии войсками НАТО в 1999 году

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми бомбардировки Югославии, проведенные НАТО в 1999 году. Запад таким образом развязал войну в центре Европы, указал российский лидер.

"То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Прямо начали войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в документальном фильме "Белград" гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале "Россия-1".

Картина, приуроченная к 25-летию тех событий, выйдет в воскресенье. Пока на телеканале показан анонс.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной целью воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых - это мирные жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в ней заболели раком около 30 тыс. человек, из них 10-18 тыс. умерли. Материальный ущерб составил до $100 млрд.