Песков заявил, что россияне за рубежом использовали свои голоса за Путина

Россияне, голосовавшие за рубежом на президентских выборах, использовали свои голоса, и большинство отдало их за главу государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя безоговорочную победу Путина по итогам подсчета бюллетеней за границей.

"Там живут наши граждане, которые решили использовать свой голос на этом голосовании, и большинство проголосовало за президента Путина", - отметил представитель Кремля.

При этом Песков отказался от более конкретных комментариев для объяснения большого количества голосов, поданных за Путина за границей. "Во многих странах много наших граждан", - заметил он.

Ранее Центризбирком утвердил победу Путина на выборах.

Действующий глава государства получил рекордные 87,28% голосов. По данным ЦИК, на выборах проголосовали 87 576 075 человек. За рубежом в голосовании принял участие 388 791 избиратель в 144 странах (с учетом Байконура), еще 7 910 россиян проголосовали на приграничных участках, которые были организованы из-за попыток прибалтийских государств воспрепятствовать проведению выборов. На зарубежных участках, особенно в Польше и странах с большим числом релокантов, был зафиксирован большой процент испорченных бюллетеней. Тем не менее Путин победил и там, в том числе в недружественных государствах: в Германии действующего президента поддержали 56,82% избирателей, в Эстонии - 75,22%, в Латвии - 70,6%, в Австралии - 53,6 %, в Армении - 54,7%, в США - 42,23%.