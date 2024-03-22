Специальная военная операция на Украине из-за вмешательства Запада уже переросла в войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — заявил Песков. Его слова передает АиФ. ТАСС

Представитель Кремля подчеркнул, что каждый должен понимать текущую ситуацию в стране для своей внутренней мобилизации. Lenta.ru