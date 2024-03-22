Милонов считает, что Украина не восстановится после поражения энергосистемы

Украина вряд ли сможет восстановить ущерб от пораженных объектов энергетики. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости.

"Судя по сообщениям СМИ и в соцсетях, украинская инфраструктура получила значительный ущерб, который они вряд ли смогут восстановить", - подчеркнул он.

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества. По оценке "Укрэнерго", это крупнейшая атака на энергосистеме страны. Над Белгородской областью уничтожены восемь реактивных снарядов.