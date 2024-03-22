В Кремле ответили на вопрос о составе нового правительства

Президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава правительства так, как он считает лучше. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, именно президент набирает «команду».

Днем ранее Центризбирком сообщил о победе Владимира Путина на выборах президента — он набрал 87,28 процента голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выборы, заявил, что результаты Путина не имеют прецедентов.

Путин обратился к россиянам после победы на выборах

Новый глава государства, избранный по итогам трехдневного голосования, будет управлять страной следующие шесть лет — вплоть до 2030 года. Такой срок полномочий главы государства действует в России с 2012-го: до этого, с 1996 года, президента выбирали на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 7 мая 2024 года.