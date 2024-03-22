В запрете на увольнение вдов бойцов СВО предусмотрят исключения

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов представил к законопроекту о защите вдов участников спецоперации от увольнения в течение года после гибели супруга проект поправок, который предусматривает ряд исключений из запрета на увольнение. Так, их можно будет уволить в случае ликвидации организации, сокращения штата, нарушения трудовых обязанностей. Также защита от увольнения не будет распространяться в случае оскорбления военным своего начальника в ходе исполнения обязанностей военной службы.

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