В России предупредили Японию о последствиях передачи Patriot Украине

Появление на Украине японских Patriot, произведенных по лицензии США, может привести к тяжелым последствиям в отношениях между Токио и Москвой, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, которые приводит РИА Новости, при таком развитии событий с российской стороны последуют ответные шаги.

«В ситуации с поставками Patriot очевидно, что все эти решения принимались очень быстро <...>. И фактически это решение позволяет американцам в некотором смысле взять под свой собственный контроль <...> вооружения и распоряжаться ими по своему собственному усмотрению», — заявил Ноздрев.

Он отметил, что администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды держит курс на ремилитаризацию страны и либерализацию экспорта вооружений. Перед правительством стоит задача создать наиболее благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с союзниками и удовлетворить ожидания США, добавил дипломат.

Под Покровском комплексом "Искандер" уничтожены американские ЗРК Patriot

Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий заявил, что фундамент взаимовыгодных отношений между Россией и Японией практически разрушен. Он также отметил, что Токио ждут последствия в случае поставок в США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине.