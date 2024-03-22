Посол РФ обвинил Японию в антироссийской истерии

Отношения России и Японии в данный момент понесли такой ущерб, что опустились до самого низкого уровня за весь послевоенный период, маловероятно, что в ближайшее время они смогут наладиться. Такое заявление сделал назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

В ухудшении отношений двух стран он обвинил «сознательные, последовательные и умышленные шаги» властей Японии. По его словам, «демонтаж отношений» происходит сразу по нескольким направлениям: идет денонсация договоров, отказ от старых договоренностей, принятие нескольких санкционных пакетов и нагнетание «антироссийской истерии».

«Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу», — подчеркнул посол, добавив, что власти Японии давят даже собственный бизнес.

Торговля России и Японии обрушилась

Все эти факторы, считает Ноздрев, в итоге и сказались на состоянии российско-японских отношений. По его словам, разрушен сам фундамент этих отношений, создаваемый на протяжении нескольких десятилетий, и от ущерба такого масштаба, возможно, обе страны никогда не смогут оправиться.