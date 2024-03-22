Захарова отреагировала на новые ограничения против зерна из России

Введение Европой тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из РФ и Белоруссии.