Захарова отреагировала на новые ограничения против зерна из России

Захарова осудила введение Евросоюзом тарифов на агропродукцию РФ и Белоруссии
Введение Европой тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из РФ и Белоруссии.
"Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? - задалась вопросом дипломат. - Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире".