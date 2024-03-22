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Захарова осудила введение Евросоюзом тарифов на агропродукцию РФ и Белоруссии

Введение Европой тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова отреагировала на новые ограничения против зерна из России
© РИА Новости

Дипломат обратила внимание на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕК начала подготовку введения тарифов на зерновые продукты из РФ и Белоруссии.

"Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? - задалась вопросом дипломат. - Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире".
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