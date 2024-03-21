Москалькова прокомментировала расторжение Эстонией договора о правовой помощи с РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что расторжение Эстонией договора с РФ о правовой помощи - это проявление политики дискриминации российских граждан.

"Расторжение договора в первую очередь коснется 67 тыс. граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан", - написала Москалькова в Telegram-канале.