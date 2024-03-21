В Госдуме сравнили создание банка спермы бойцов СВО с опытами по клонированию

Депутат Госдумы Нина Останина не поддержала инициативу по созданию банка спермы бойцов специальной военной операции (СВО), сравнив инициативу с опытами по клонированию овцы Долли. Об этом глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила в беседе с изданием «Подъем».

По ее словам, с позиции традиционных семейных ценностей ребенок должен рождаться естественным путем.

«А естественный путь — это любовь мужчины и женщины, от которой рождаются дети. Уже были и овца Долли, которую клонировали, и суррогатные дети», — сказала депутат, подчеркнув, что всегда выступала против такого искусственного вмешательства.

Останина также допустила, что после рождения ребенка некоторые женщины могут начать шантажировать доноров ради алиментов.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе создадут банк спермы бездетных бойцов СВО. Как заявила омбудсмен региона Наталья Стребкова, это важно для продолжения рода военнослужащих. По ее словам, инициатива уже готовится к запуску на федеральных площадках.

В мае 2023 года замораживать сперму военных также предложил профессор Бурятского государственного университета Николай Атанов. По задумке ученого, биоматериал должен собираться до отправки в зону СВО, а родственникам бойцов выдаваться документ об этом, чтобы в случае необходимости они смогли использовать сперму для воспроизводства потомков солдата. Атанов подчеркнул, что появившиеся таким путем дети должны учиться в специализированных заведениях с последующим трудоустройством на госслужбу.