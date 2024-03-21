Посол РФ заявил, что первую гибридную войну Запад устроил против Югославии

Запад впервые масштабно применил методы гибридной войны в отношении Союзной республики Югославия во время агрессии 1999 года. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает «РИА Новости».

По его словам, во время агрессии 1999 года Запад использовал против Югославии наряду с экономическим давлением «невероятную антисербскую пропаганду».

«Перед агрессией и в ходе нее, вероятно, впервые в таком объеме были применены приемы "гибридной войны". Ущерб составляет около 100 миллиардов долларов – в основном на гражданской инфраструктуре и жертвы были многочисленными», — указал Боцан-Харченко.

Он добавил, что Белград ждет, что Запад «признает, что совершил агрессию, признает ответственность, которую на себя не взял, и заплатит цену, которую должен бы был заплатить». При этом Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия не ожидает, что это произойдет в ближайшее время.