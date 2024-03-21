Захарова прокомментировала слова Борреля про ЕС и Донбасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что солдаты стран ЕС не пойдут умирать за Донбасс. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Ранее Боррель на полях саммита Евросоюза, комментируя призывы президента Франции Эммануэля Макрона отправить европейские войска на Украину, призвал не пугать людей неизбежностью военного конфликта. По его словам, речь идет не о том, чтобы «умирать за Донбасс, а о том, чтобы помочь украинцам».

«Потому что мертвые не умирают дважды», — прокомментировала то Захарова.

Боррель призвал лидеров ЕС не пугать людей скорым военным конфликтом

Напомним, что в начале марта Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу, однако «ничего исключать нельзя». При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.