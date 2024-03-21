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Захарова прокомментировала слова Борреля про ЕС и Донбасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что солдаты стран ЕС не пойдут умирать за Донбасс. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова Борреля про ЕС и Донбасс
© РИА Новости

Ранее Боррель на полях саммита Евросоюза, комментируя призывы президента Франции Эммануэля Макрона отправить европейские войска на Украину, призвал не пугать людей неизбежностью военного конфликта. По его словам, речь идет не о том, чтобы «умирать за Донбасс, а о том, чтобы помочь украинцам».

«Потому что мертвые не умирают дважды», — прокомментировала то Захарова.

Боррель призвал лидеров ЕС не пугать людей скорым военным конфликтом

Напомним, что в начале марта Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу, однако «ничего исключать нельзя». При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Риме, Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Позже Макрон заявил, что Париж никогда не возьмет на себя инициативу в боевых действиях на Украине и не организует наступление.

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