Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах главы государства. Согласно им, действующий глава государства набрал 87,28% голосов. Видео обращения опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В своем выступлении Путин отметил, что эти выборы стали для страны и граждан крайне важной кампанией. По словам президента, она была напряженной и крайне ответственной, поскольку россияне выбирали путь, по которому страна пойдет дальше. Значимость этого понимало абсолютное большинство избирателей, которые посетили выборы, подчеркнул президент.

Путин обратился к россиянам после победы на выборах

Президент отметил, что у каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Он пообещал, что все конструктивные предложения и идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используют для развития России.

«Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос, а каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение», — заявил Путин.

Отдельно президент поблагодарил избирателей за поддержку, подчеркнув, что для него это важнее формальной победы на выборах. По словам Путина, россияне выбрали политический и экономический пути развития, которые «делают Россию еще более сильной и независимой».

Путин подчеркнул, что сделает все зависящее от него, чтобы оправдать такой уровень доверия граждан. Он отметил, что это требует ещё большей отдачи и эффективности и от него лично, и от всей его команды. Глава государства пообещал, что они сделают все, чтобы анонсированные масштабные нацпроекты и программы удалось реализовать.