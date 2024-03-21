Появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Надо получить точную информацию. Пока конкретики нет на этот счет. В любом случае, направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых последствий», — заявил Песков. Ura.Ru

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет». Газета.Ru