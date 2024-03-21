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Песков: отправка иностранных войск на Украину грозит непоправимыми последствиями

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что возможная отправка иностранных войск на Украину для участия в боевых действиях может привести к непоправимым последствиям.

Песков: отправка иностранных войск на Украину грозит непоправимыми последствиями
© РИА Новости
«Направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий», — сказал он.

При этом он добавил, что информация о возможной отправке военной миссии Евросоюза на Украину требует уточнения.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Париж рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией.

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