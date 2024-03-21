Захарова заявила об агрессивных попытках Запада испортить отношения РФ и стран СНГ

Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство России со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Газета.Ru

"Именно эту объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей. Такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для стран постсоветского пространства", - сказала она, добавив, что влияние Запада для этих стран фатально, Украина является тому примером. ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается приоритетом для российских дипломатов. Российская газета