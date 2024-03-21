Лавров прокомментировал попытку Киева убедить США снизить «потолок цен» на нефть

Россия рассчитывает, что у США еще «осталась национальная гордость» и они не станут снижать «потолок цен» на российскую нефть до 30 долларов, идя на поводу у Украины. Об этом интервью для документального проекта «Нефть» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Материал опубликовали на официальном сайте ведомства.

Лавров рассказал, что читал сообщения о планах Киева убедить Вашингтон снизить предельную цену на российскую нефть вдвое. Он отметил, что это «выходит за всякие рамки», не говоря о том, что сама концепция ценового потолка противоречит рыночным принципам.

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

По мнению главы ведомства, США скорее всего не пойдут на поводу у Украины, поскольку это может иметь серьезные последствия и для самих американцев.

«Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут "плясать под дудку" Зеленского», — добавил министр.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена сопротивляется призывам властей Украины снизить предельную цену на российскую нефть. Власти США считают, что такие действия побудят Москву сократить добычу нефти — это дестабилизирует мировую экономику в преддверии президентских выборов в США.